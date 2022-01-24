На сегодня полномасштабное наступление на Украину невозможно физически - Данилов

КИЕВ. 24 января. УНН. На сегодняшний день осуществить полномасштабное наступление на Украину невозможно сделать даже физически. Об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам заседания, передает корреспондент УНН.

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"Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы сегодня были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", - сказал Данилов.

"Есть ли передвижение на сегодня сил Российской Федерации на их территории? Да, оно есть, мы его фиксируем. Но для нас это не редкость", - добавил он.

Детали

Он вспомнил публикации в иностранных СМИ о накоплении российских войск возле украинских границ, заявив, что "у нас очень много сейчас находится информации, которая не подтверждается разведкой".

Добавим

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.