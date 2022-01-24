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Немецкая Lufthansa снова переносит некоторые ночные авиарейсы в Украину

Немецкая Lufthansa снова переносит некоторые ночные авиарейсы в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. На этой неделе немецкая Lufthansa перенесла по меньшей мере два рейса в Украину, что стало одним из первых изменений в воздушном сообщении после последнего обострения напряженности в отношениях между Россией и Западом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рейс Lufthansa Франкфурт-Киев, запланированный на понедельник, был перенесен на утро вторника, как показала онлайн-табло вылетов аэропорта Франкфурта, в то время как в среду такой рейс не отображается.

"Мы скорректировали расписание наших рейсов в Украину только по операционным причинам", — заявил представитель Lufthansa в понедельник, а другой подтвердил, что пока в Киеве не будет остановок.

Lufthansa обслуживает Киев, Львов и Одессу в Украине.

Дополнение

Рейс Lufthansa из Франкфурта в Киев в воскресенье днем был перенесен на утро понедельника, и сотрудники сервисного центра Lufthansa заявили, что это произошло потому, что экипаж больше не может оставаться в Киеве на ночь из-за текущих "проблем".

Напряженность обострилась после того, как Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих в пределах досягаемости украинской границы, хотя Москва отрицает любые намерения вторжения.

Несколько стран предупредили об опасности полетов вблизи восточной границы Украины, примерно за 450-550 миль на юго-восток от Киева, после того, как в 2014 году рейс MH17 малайзийских авиалиний был сбит, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

Федеральное авиационное управление США недавно продлило запрет полетов американских авиакомпаний над восточной Украиной.

На прошлой неделе Канада предупредила об "усиленной военной активности" и "угрозах, связанных с просчетами и недоразумением".

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Lufthansa, авиаперелеты
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