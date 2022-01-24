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Увеличение на 2-3 тысячи не является для нас критическими: Данилов о количестве российских войск на границе с Украиной

Увеличение на 2-3 тысячи не является для нас критическими: Данилов о количестве российских войск на границе с Украиной

Алексей Данилов

КИЕВ. 24 января. УНН. На границе с Украиной находится около 109 тыс. военной компоненты. Их сопровождают около 10-11 тыс. дополнительных военнослужащих. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время брифинга комментируя войска РФ на границе с Украиной, передает корреспондент УНН.

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“Мы на сегодня видим 109 тыс. военной компоненты. Мы видим непосредственно порядка 10-11 тыс. так называемого сопровождения. Если для наших партнеров это большой вопрос по увеличению, то для нас это не новость. Увеличение на 2-3 тысячи не является для нас критичным. Мы все это отслеживаем”, — рассказал Данилов.

Дополнение

Алексей Данилов заявил, что на сегодня осуществить полномасштабное наступление на Украину невозможно сделать даже физически.

Добавим

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, СНБО, Россия, Украина
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