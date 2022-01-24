Кибератака: в Госспецсвязи хотят ко всем ведомствам приставить офицера по киберзащите

КИЕВ. 24 января. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации предлагает создать должность офицера по киберзащите во всех органах государственной власти и на всех объектах критической инфраструктуры после кибератаки на государственные сайты. Об этом сообщил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“С целью улучшения состояния кибербезопасности в государстве было принято решение относительно безотлагательного внесения законодательных изменений, направленных на узаконивание так называемого багбаунті, или раскрытия уязвимостей органов государственной власти, путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины в части ст. 361 и 361-1, введение в органах государственной власти и на объектах критической инфраструктуры должностей офицеров по киберзащите с подчинением им службы защиты информации и нормативного закрепления заработной платы не ниже рыночной”, — рассказал Щегол.

Детали

По его словам, нужно создать инструменты финансового стимулирования сотрудников государственных органов, выполняющим задачи по администрированию IT-систем.

Также необходимо усилить ответственность должностных лиц за невыполнение требований киберзащиты.

Кроме того, Щиголь отметил, что необходимо внедрить требования по кибербезопасности к подрядным организациям, работающим с органами государственной власти и на объекты критической инфраструктуры.

Дополнение

Ранее Щигол сообщил, что за хакерской атаки пострадало 22 сайты органов государственной власти, из них шестерым был нанесен значительный ущерб информационным системам.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января было совершено хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 14 января работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети распространялось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, отмечали в СБУ и Минцифре.

Правительственные эксперты нашли “русский след” в хакерской атаке на украинские сайты. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в Украине стоит группа хакеров, связанная с белорусской разведкой.

В Минцифре сообщили, что все доказательства указывают, что за кибератакой стоит Россия.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.