Коронавирусом болеют 8% нардепов фракции “Слуга народа” — Арахамия

КИЕВ. 24 января. УНН. В парламентской фракции “Слуга народа” болеют на коронавирусную инфекцию COVID-19 8% ее состава. Об этом во время брифинга сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передает УНН.





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“Есть вопрос большой волны коронавируса, которую сейчас прогнозируют. Мы ее видим по нашим цифрам. У нас по состоянию на сегодня где-то 8% депутатов нашей фракции „Слуга народа“ больны ковидом”, — заявил Арахамия.

Напомним

В ноябре для невакцинированных нардепов ограничили допуск к Верховной Раде.