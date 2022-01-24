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Коронавирусом болеют 8% нардепов фракции “Слуга народа” — Арахамия

Коронавирусом болеют 8% нардепов фракции “Слуга народа” — Арахамия

КИЕВ. 24 января. УНН. В парламентской фракции “Слуга народа” болеют на коронавирусную инфекцию COVID-19 8% ее состава. Об этом во время брифинга сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

“Есть вопрос большой волны коронавируса, которую сейчас прогнозируют. Мы ее видим по нашим цифрам. У нас по состоянию на сегодня где-то 8% депутатов нашей фракции „Слуга народа“ больны ковидом”, — заявил Арахамия.

Напомним

В ноябре для невакцинированных нардепов ограничили допуск к Верховной Раде.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Слуга народа
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