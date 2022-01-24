Угроза вторжения России в Украину: Макрон планирует позвонить Путину

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину. Переговоры могут состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на La Nacion.

Детали

По словам советника французского президента, Макрон во время разговора планирует предложить Путину “путь к деэскалации” ситуации вокруг Украины.

Разговор может состояться “в следующие несколько дней”.

Напомним

На этой неделе запланирована встреча политических советников лидеров “нормандской четверки”. Будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, а также попытаются приблизить новую встречу лидеров четырех государств.