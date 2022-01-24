Британия намерена создать альянс с Украиной и Польшей

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине поддерживают создание черноморско-балтийской оси. В свою очередь альянс с Польшей и Великобританией может ее укрепить. Передает УНН со ссылкой на заявление Кулебы в эфире передачи “Свобода слова на ICTV”.

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“Мы ищем новую конфигурацию (для Альянса с Польшей и Великобританией — ред.). В украинской внешней политике давно есть идея черноморско-балтийской оси, поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить”, — сказал Кулеба.

Детали

Кулеба подчеркнул, что Украина активно работает над созданием этого альянса. Министр добавил, что Великобритания серьезно включилась в этот процесс.

“Вскоре, я думаю, будут новости”, — подчеркнул глава МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его грузинский коллега Давид Залкалиани в ходе телефонного разговора согласовали общую позицию о недопустимости уступок России относительно интеграции Украины и Грузии в НАТО.