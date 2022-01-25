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Новости: Криминал и ЧП
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В США бывших полицейских обвинили в превышении полномочий и нарушении прав Джорджа Флойда

В США бывших полицейских обвинили в превышении полномочий и нарушении прав Джорджа Флойда

КИЕВ. 25 января. УНН. В США прокуроры обвинили бывших полицейских в превышении полномочий и нарушении гражданских прав Джорджа Флойда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Трое офицеров Томас Лейн, Джей Кенг и Ту Тао, которые принимали участие в задержании и убийстве Джорджа Флойда, предстали перед федеральным судом США.

Кенг и Тао обвиняются в том, что нарушили права Флойда, не вмешавшись в ситуацию с неправомерным использованием силы. Шовин, Кенг, Тао и Лейн также обвиняются в том, что не оказали мужчине необходимую медицинскую помощь.

Напомним

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Задержанный жаловался на то, что ему нечем дышать, а потом потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Гибель Флойда получила широкое огласки благодаря видеозаписям очевидцев и вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах.

Источник: УНН
Теги: США, убийство
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