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Баскетбол: украинка стала самым результативным игроком матча чемпионата Турции

Баскетбол: украинка стала самым результативным игроком матча чемпионата Турции

КИЕВ. 25 января. УНН. Капитан сборной Украины по женскому баскетболу и лидер “Фенербахче” Алина Ягупова, провела успешный поединок в чемпионате Турции, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Капитан сборной Украины и лидер “Фенербахче” Ягупова стала самой результативной в матче, набрав почти 33 минуты 28 очков (6/9 двухочковым, 5/6 трехочковых, 1/1 штрафных), сделав 7 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 1 фоле и 1 потере.

“Фенербахче” одержал 13 победу в 14 матчах чемпионата Турции среди женских команд. В матче против своего главного преследователя “Орманспора” дома “Фенербахче” уверенно победил 91:65.

Дополнение

В этом сезоне в 12 матчах чемпионата Турции Ягупова набирает в среднем 18,8 очков, делает 4,8 и 6,8 подборов передач.

Источник: УНН
Теги: спорт
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