Байден обсудил с лидерами Европы ситуацию наращивания российских войск на границе с Украиной

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Джо Байден провел видеозвонок с европейскими лидерами. Они обсудили ситуацию по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Детали

В разговоре приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лидеры подчеркнули обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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“Лидеры подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в разных форматах. Лидеры также обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных последствий и серьезных экономических затрат за такие действия, а также в укрепление безопасности на восточном фланге НАТО”, — говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что они обязались продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работать с ЕС, НАТО и ОБСЕ и через них.

Напомним

США повышают готовности войск на своей территории и за рубежом на фоне напряженности вокруг Украины.