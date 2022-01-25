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Телескоп “Джеймс Уэбб” достиг пункта назначения

Телескоп “Джеймс Уэбб” достиг пункта назначения

КИЕВ. 25 января. УНН. Телескоп “Джеймс Уэбб” прибыл на свое гравитационное место на орбите вокруг Солнца, почти на расстоянии миллиона миль от Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Телескоп “Джеймс Уэбб” достиг пункта назначения в орбитальной позиции стабильности между Землей и Солнцем (точка Лагранжа).

Самый мощный телескоп

Разработка телескопа началась еще в 1996 году. Изначально планировалось, что его запустят в 2007 году, но миссия столкнулась с рядом переносов и отсрочек. Из-за этого увеличился бюджет проекта, на данный момент он оценивается в 9,7 миллиарда долларов, 861 миллион из которых будет направлен на его поддержку в течение первых пяти лет после запуска.
“Джеймс Уэбб” будет заниматься изучением галактик ранней Вселенной, исследованием образования новых звезд и наблюдением за планетами Солнечной системы.

Запуск телескопа несколько раз переносили и в прошлом году. Так, планировалось, что его запустят 18 декабря, затем старт перенесли на 22 декабря, а впоследствии — на 24 декабря. Запуск состоялся 25 декабря.

Напомним

Ранее сообщалось, что космический инфракрасный телескоп “Джеймс Уэбб” успешно развернул главное зеркало и зафиксировал положение его сегментов.

Источник: УНН
Теги: космос, технологии
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