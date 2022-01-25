Баскетбол: украинка оказалась лучшим скорером матча чемпионата Швейцарии

КИЕВ. 25 января. УНН. Баскетболистка сборной Украины Мириам Уро-Ниле стала самой результативной в матче 14 тура чемпионата Швейцарии против “Фрибурга” (72:80), информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

За 36:33 мин украинка набрала 22 очка, 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата. Впрочем мощная игра украинки не спасла “Ньон” от первого в сезоне поражения.

Матчи в чемпионате Швейцарии возобновились после двухнедельного карантинного перерыва. Поражение отбросило “Ньон” на вторую строчку турнирной таблицы — 10 побед в одиннадцати поединках.

Указано, что Мириам Уро-Ниле остается лидером результативности чемпионата по общему показателю — 231 очко. Украинка также возглавляет рейтинг по средней результативности — 21 очко за матч.

Контекст

Другая украинка стала самым результативным игроком матча чемпионата Турции.