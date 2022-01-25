25 января - Татьянин день

КИЕВ. 25 января. УНН. 25 января в Украине празднуют Татьянин день. В 2022 году он приходится на вторник, передает УНН.

Детали

Связан этот праздник с православным днем памяти великомученицы Татьяны (Татианы) Римской, которая считается покровительницей студентов. Именно поэтому долгое время 25 января праздновали еще и День студента, хотя сейчас официальный праздник (Международный день студента) 17 ноября. Еще с XVIII века ученики высших учебных заведений устраивали в этот день веселые гуляния, а верующие шли в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться святой Татьяне. Верили, что она подарит успехи в учебе.

Татьяна Римская родилась в богатой семье. Ее отец был тайным христианином, поэтому и дочь с детства учил слову Божьему. В юности девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу, а потому не вышла замуж, а пошла в Храм. Она была доброй и чистосердечной, помогала бедным, узникам, несчастным, а особенно — ученикам и всем, кто учился.

Во времена, когда жила Татьяна (III век) в Риме преследовали христиан. Женщину и ее отца схватили, бросили в тюрьму и долго пытали. Пытались заставить поклоняться идолам, отказаться от веры. Но Татьяна выстояла, силой своей молитвы сумела победить своих врагов. Тогда они убили ее и вместе с ней других христиан.

25 января 1755 года в Российской империи, в состав которой в то время входила территория Украины, открыли Московский государственный университет. И поэтому этот день решили сделать Днем студента. Сегодня Украина вместе со всем миром празднует этот день 17 ноября (Международный день студента). Но студенты до сих пор любят устраивать шумные вечеринки и веселиться также и 25 января.