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Погода: в Украине ожидаются осадки

Погода: в Украине ожидаются осадки

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине во вторник, 25 января, осадки ожидаются почти на всей территории страны. Порывы ветра будут достигать 10 м/с. Возможна гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Осадков не прогнозируют в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. На остальной территории ожидается снег. Ветер-юго-западный, 5-10 м/с.

На западе страны прогнозируют от 0 до 8 градусов мороза. На востоке ожидается-2-7 градусов.

В северных регионах - 3-7 градусов мороза. На юге будет-2-5 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, 5-7 градусов мороза, а в Симферополе будет идти снег— -2-4 градуса.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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