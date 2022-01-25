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Украинский киберспортивный клуб назван лучшим в мире

Украинский киберспортивный клуб назван лучшим в мире

КИЕВ. 25 января. УНН. Портал “HLTV.org” объявил, что лучшей командой прошлого года стала “NAVI.CS:GO”, сообщает УНН со ссылкой на “HLTV.org”.

Детали

В 2021 году “рожденные побеждать” восемь раз подняли кубок над головой, включая трофей “PGL Major Stockholm 2021”. Также "NAVI" стали обладателями "Intel Grand Slam".

Кроме того, три представителя “NAVI” вошли в десятку лучших игроков 2021 года. На девятом месте расположился Валерий “b1t” Ваховский, седьмым стал Денис “electronic” Шарипов, а лучшим игроком прошлого года был назван Александр “s1mple” Костылев

Кроме того, отметим, что первым турниром для “NAV” в 2022 году станет BLAST Premier: Spring Groups.

Контекст

Киберспорт: впервые в истории украинская команда выиграла мейджор из “CS:GO”.

Источник: УНН
Теги: спорт
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