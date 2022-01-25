В столице утром образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 25 января. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 25 января, в столице заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

На правом берегу движение затруднено на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Победы, Степана Бандеры и Любомира Гузара.

Кроме того, пробки образовались на улицах Большой Васильковской, Жилянской, Елены Телиги, Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана и Щусева.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности.

Пробки также есть на улицах Андрея Малышко и Оноре де Бальзака.

Движение на мостах Патона и Северном осложнено в направлении правого берега. На мостах - Южном, Дарницком и Метро наблюдалось незначительное усложнение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

В Украине во вторник, 25 января, осадков не прогнозируют в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях. На остальной территории ожидается снег. Возможна гололедица.