Перед матчем на Кубке Африки произошла смертельная давка: несколько человек погибли

КИЕВ. 25 января. УНН. Перед матчем национальных команд Камеруна и Коморских островов одной восьмой финала Кубка Африки произошла давка у стадиона Олембе в камерунской столице Яунде. В результате погибли около 6 человек, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Сообщается, что давка произошла, когда толпа болельщиков пытался пройти к стадиону Олембе перед матчем.

Данные о количестве жертв разнятся. Из-за давки, по данным AP, погибло около 6 человек, еще около 40 раненых, которых полиция доставила в больницу. Однако, некоторые другие СМИ пишут о по меньшей мере восьми погибших и 50 раненых во время давки.

Сообщается, что больница не в состоянии обеспечить лечением всех.

По информации очевидцев, на стадионе среди пострадавших были дети.

Футбольные официальные лица заявили, что около 50 тысяч человек пытались посетить матч. Стадион рассчитан на 60 тысяч зрителей, но в условиях пандемии коронавируса он не должен быть заполнен более чем на 80%.

Напомним

По меньшей мере 29 человек в Либерии, в том числе 11 детей и беременная женщина, погибли в давке верующих во время христианской церемонии в густонаселенном районе столицы Монровии.