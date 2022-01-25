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В Украине отменяют рейсы в Турцию из-за непогоды

В Украине отменяют рейсы в Турцию из-за непогоды

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине отменяют некоторые рейсы в и из турецкого Стамбула, который накрыл снегопад, спровоцировав сбои в работе аэропорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе международного аэропорта “Борисполь”.

Детали

Пока известно об отмене рейса PS 9558, который должен был лететь из “Борисполя” в Стамбул в 9:50.

Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев - TK 457, который должен был приземлиться в “Борисполе” в 8:30 сегодня.

Как сообщили в аэропорту, причиной отмены рейса из Киева являются погодные условия. В случае задержки или отмены других рейсов информация появится на табло аэропорта.

Что было ранее

Самый загруженный аэропорт Европы 24 января закрылся в Стамбуле, а школы и центры вакцинации закрылись в Афинах, на фоне того, как редкая метель накрыла районы восточного Средиземноморья, вызвав отключение электроэнергии и хаос на дорогах.

Источник: УНН
Теги: Украина, аэропорт, непогода, Турция
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