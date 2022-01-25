ТОП рекомендаций для пациентов, получающих лучевую терапию

КИЕВ. 25 января. УНН. Лучевая терапия (применение высокоэнергетического излучения для лечения рака, - ред.) - важный этап лечения большинства онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. Чтобы в процессе терапии качество жизни не пострадало, большое внимание должно уделяться реабилитации. Breast nurse, специалист по физической реабилитации Центра маммологии LISOD Наталья Рыбак рассказала журналистам УНН что следует делать, чтобы лечение и восстановление прошли наиболее эффективно, и пациент при этом продолжал себя хорошо чувствовать.

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“Обязательным условием эффективного лечения являются постоянные прогулки на свежем воздухе! При этом мы рекомендуем пациентам не перегружать свой организм и не переохлаждаться, так как любая респираторная инфекция во время прохождения лучевой терапии нежелательна. Также запрещены и любые перегревания, воспрещено загорать как на солнце, так и в солярии.

Во время лучевой терапии кожа пациента особенно чувствительна к любым механическим повреждениям и нуждается в бережном уходе. Так что пилинг зоны облучения — тоже под запретом.

Кроме прогулок, полезно заниматься и лечебной гимнастикой, но без перенапряжения.

За рекомендациями относительно оптимальных упражнений лучше обратиться к реабилитологу. Если была проведена мастэктомия, во время курса лучевой терапии нужно носить протез (таким образом предотвращается деформация осанки, — ред.).

Если во время операции была выполнена аксиллярная лимфодиссекция (удаление лимфоузлов, — ред.), обязательно носить компрессионный рукав весь курс облучения. Ведь на этом этапе лечения есть риск появления отека конечности.

При интенсивной реакции кожи на облучение, нужно отказаться от тесных компрессионных бюстгальтеров: идеальным вариантом станут спортивные топы”, — поделилась она.

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