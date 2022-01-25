Резников назвал условия, при которых встретится с главой Минобороны РФ Шойгу

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, учитывая обстоятельства относительно угрозы вторжения России на украинскую территорию, не состоится. Однако он готов встретиться с министром обороны России с участием стран-партнеров. Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады во вторник, пишет УНН.

Цитата:

“Такая встреча не готовится. Я встречаюсь со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины. Но если вдруг, в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене, с участием наших партнеров, министров обороны, Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться - я буду готов встретиться”, - подчеркнул министр.

Детали

Резников отметил, что сейчас страны-члены Альянса не имеют права предоставить Украине своих военных, поскольку Украина не является членом НАТО. Однако, страны-партнеры оказывают поддержку в виде поставок оружия, введения санкций против России и переговоров на политическом уровне.

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет.

Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.

В СНБО 24 января указали, что на сегодня полномасштабное наступление на Украину невозможно физически.