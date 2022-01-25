В прошлом году НАБУ накупило нижнего белья на сумму свыше 700 тыс. грн

КИЕВ. 25 января. УНН. В 2021 году НАБУ потратило на приобретение нижнего белья (термобелья) 720 тыс. Грн. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.

Один из тендеров НАБУ объявило в мае, второй - в июне прошлого года. Победителем первого тендера признана компания ООО "Научно-производственная компания ФАРЕНГЕЙТ". Последняя обязалась поставить НАБУ 184 комплекта нижнего белья до 31 декабря 2021 года. Сумма договора по данному тендеру составляет 190 тыс. грн.

Победителем второго тендера стала компания "БИЗ Профессионал", которая обязалась поставить НАБУ 174 комплекта нижнего белья до 31 декабря 2021 года.

Примечательно, что сумма договора по данному тендеру выше и составляет 531 тыс. грн.

К слову

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.

Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

Но на фоне роста бюджетов на содержание НАБУ в Украине растет и сама коррупция. Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет выполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.