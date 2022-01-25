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Кличко сообщил, что его первому заместителю вручили подозрение

Кличко сообщил, что его первому заместителю вручили подозрение

КИЕВ. 15 января. УНН. Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Цитата:

“Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО”, — говорится в сообщении Кличко.

Детали

Как напомнил Кличко, в 2019 году городская власть прекратила право постоянного пользования участком на улице Щусева у станции метро “Сырец”.

“История этого участка, напомню, следующая. В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. При этом на земельном участке образовалась стихийная свалка", - отметил мэр.

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Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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