Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0568  EUR: 32,06 -0,0505 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Кулуары и заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
6780

Снегопад спровоцировал ряд ДТП в Одесской области

Снегопад спровоцировал ряд ДТП в Одесской области

КИЕВ. 25 января. УНН. Снегопад, начавшийся в Одесской области 24 января, спровоцировал ряд ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Как передает УНН со ссылкой на региональноет управление ГСЧС, в ночь с 24 на 25 января в области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, последствия которых устраняли спасатели.

Детали

Большинство дорожных эксцессов были связаны с тем, что автомобили слетали в кювет. Также зафиксировано одно столкновение.

Летальный случай зафиксирован в Измаильском районе, на территории Вилковской территориальной громады. Там около 5 утра на автомагистрали Приморское – Вилково спасатели вытащили из кювета легковой автомобиль, в котором нашли погибшую 28-летнюю девушку.

По данным ОГА, проезд на автодорогах региона обеспечен. Снегопад продолжится до конца суток.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погода, Одесса и Одесская область, снегопад
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.