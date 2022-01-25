Снегопад спровоцировал ряд ДТП в Одесской области

КИЕВ. 25 января. УНН. Снегопад, начавшийся в Одесской области 24 января, спровоцировал ряд ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Как передает УНН со ссылкой на региональноет управление ГСЧС, в ночь с 24 на 25 января в области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, последствия которых устраняли спасатели.

Детали

Большинство дорожных эксцессов были связаны с тем, что автомобили слетали в кювет. Также зафиксировано одно столкновение.

Летальный случай зафиксирован в Измаильском районе, на территории Вилковской территориальной громады. Там около 5 утра на автомагистрали Приморское – Вилково спасатели вытащили из кювета легковой автомобиль, в котором нашли погибшую 28-летнюю девушку.

По данным ОГА, проезд на автодорогах региона обеспечен. Снегопад продолжится до конца суток.