Суд рассмотрит апелляции на меру пресечения Порошенко 28 января

КИЕВ. 24 января. УНН. Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляционные жалобы на решение суда о применении к пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Цитата

"... судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты, представленные на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований о применении к подозреваемому (Порошенко - ред.) меры пресечения в виде содержания под стражей и применена мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого процессуальных обязанностей согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины, назначено на 28 января 2022 года (11 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик М. А. Ященко, В. М. Лашевич, И. О. Рыбак.

Дополнение

Сообщается, что прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Что было раньше

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

Так, Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве в отношении преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.