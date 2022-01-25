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Суд рассмотрит апелляции на меру пресечения Порошенко 28 января

Суд рассмотрит апелляции на меру пресечения Порошенко 28 января

КИЕВ. 24 января. УНН. Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляционные жалобы на решение суда о применении к пятому президенту, а ныне нардепу Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Цитата

"... судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты, представленные на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 19 января 2022 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований о применении к подозреваемому (Порошенко - ред.) меры пресечения в виде содержания под стражей и применена мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого процессуальных обязанностей согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины, назначено на 28 января 2022 года (11 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик М. А. Ященко, В. М. Лашевич, И. О. Рыбак.

Дополнение

Сообщается, что прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Что было раньше

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

Так, Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве в отношении преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Источник: УНН
Теги: суд, мера пресечения, апелляция, Петр Порошенко
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