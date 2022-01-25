ВАКС дали право рассмотрения дел о неуважении к суду

КИЕВ. 25 января. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник приняла проект закона № 5490 относительно полномочий высших специализированных судов, в том числе Высшего антикоррупционного суда, по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Решение поддержал 281 нардеп, пишет УНН.

Детали

Законопроектом дополняются статьи 213 и 2211 КУоАП положениями, согласно которым высшие специализированные суды вступят в полномочия рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1853 КУоАП (проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины), в порядке, установленном для местных хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного Суда.

Дополнение

До принятия этого законопроекта судьи высших специализированных судов, в том числе судьи Высшего антикоррупционного суда, были лишены возможности при наличии прямой обязанности реагировать на неуважение к суду, нарушение порядка судебного заседания и тому подобное, решать вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за такие проявления в порядке, установленном КУоАП, поскольку не имели таких полномочий.

В связи с этим Высший антикоррупционный суд обратился в Министерство юстиции Украины письмом от 29 марта 2021 года с просьбой внести на рассмотрение правительства в рамках законодательной инициативы соответствующие изменения в КУоАП с целью решения указанного вопроса.