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Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийной поставки электроэнергии в Украину

Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийной поставки электроэнергии в Украину

КИЕВ. 25 января. УНН. Беларусь осуществляет поставки электроэнергии Украине как аварийную помощь энергосистеме. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение белорусского Минэнерго.

Цитата

"Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется на запрос украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении. При этом "максимальная мощность составит 150 МВт".

Детали

Ранее во вторник в Украине из-за срабатывания защиты отключился первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Также запланировано краткосрочное отключение энергоблока № 4 Запорожской АЭС от энергосистемы.

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Источник: УНН
Теги: АЭС, Украина, Беларусь, электричество
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