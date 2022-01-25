Минэнерго Беларуси сообщило о начале аварийной поставки электроэнергии в Украину

КИЕВ. 25 января. УНН. Беларусь осуществляет поставки электроэнергии Украине как аварийную помощь энергосистеме. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение белорусского Минэнерго.

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"Беларусь оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме. Предоставление электрической мощности осуществляется на запрос украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", - говорится в сообщении. При этом "максимальная мощность составит 150 МВт".

Детали

Ранее во вторник в Украине из-за срабатывания защиты отключился первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции. Также запланировано краткосрочное отключение энергоблока № 4 Запорожской АЭС от энергосистемы.

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