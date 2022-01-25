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Драка в Одесском горсовете: нардеп Дмитрук подал обращение в полицию

Драка в Одесском горсовете: нардеп Дмитрук подал обращение в полицию

КИЕВ. 24 января. УНН. Народный депутат Украины Артем Дмитрук подал обращение в полицию относительно препятствования его депутатской деятельности и получения им телесных повреждений во время стычки в Одесском городском совете. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

Цитата

"По обращению народного депутата Украины относительно препятствования его депутатской деятельности и получения им в ходе столкновения телесных повреждений в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 351 (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Одесском городском совете произошла стычка между нардепами Артемом Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которые не пропустили их в зал где проходило заседание земельной комиссии. В результате пострадало трое охранников.

В прошлом году Артема Дмитрука официально исключили из фракции “Слуги народа” в парламенте.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, драка, горсовет, депутаты
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