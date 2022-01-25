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В Виннице женщина пыталась взорвать квартиру, чтобы скрыть убийство своего мужа

В Виннице женщина пыталась взорвать квартиру, чтобы скрыть убийство своего мужа

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КИЕВ. 25 января. УНН. В Виннице женщина убила своего мужа и пыталась устроить взрыв в квартире, чтобы скрыть совершенное преступление. Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что полицейским о преступлении сообщил сын пострадавшего. 25 января около часа ночи мальчик позвонил на спецлинию полиции 102 и рассказал, что мачеха избила его отца. Также ребенок сообщила, что травмированный мужчина остался в квартире по месту жительства, а они находятся в отеле.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая вызвала скорую помощь. Пострадавший был еще жив, но спасти 76-летнего мужчину не смогли.

Предварительно установлено, что между потерпевшим и его гражданской женой возник конфликт. После спора 40-летняя женщина, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, топором ударила несколько раз мужчину по голове. Оставив потерпевшего умирать, она собрала все ценные вещи и деньги и поехала в гостиницу, где ее задержали полицейские.

"Орудие преступления полицейские изъяли во время проведения неотложных следственных действий. Следственным управлением полиции начато расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнице грозит до 15 лет заключения", - отметили в полиции.

Женщина задержана в процессуальном порядке и помещена в изолятор временного содержания. Продолжается расследование.

Напомним

В Житомире задержали 41-летнего жителя Коростеня, который планировал отравить опасными лекарствами свою беременную жену.

Источник: УНН
Теги: убийство, Винница и Винницкая область
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