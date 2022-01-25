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Министр иностранных дел Британии посетит Украину

Министр иностранных дел Британии посетит Украину

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во вторник заявила, что посетит Украину на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я приеду в Украину на следующей неделе", — заявил Трасс во вторник.

"Дальнейшее военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой и дорого обошлось бы российской экономике, включая скоординированные санкции", - добавила она.

Добавим

В последнее время на фоне массового наращивания российских сил вблизи украинских границ Великобритания существенно выступает в поддержку Украины.

Так, на прошлой неделе Великобритания заявила о поставках Украине нового пакета систем безопасности, чтобы помочь повысить оборонные возможности перед угрозой поведения со стороны России.

Кроме того, Соединенное Королевство заявило, что предоставило Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения.

По словам министра обороны Бена Уолесса, Великобритания готова увеличить поставки оружия Украине.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, визит, Великобритания
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