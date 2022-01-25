Акция ФОПов под Радой: правоохранители "захватили" сцену

КИЕВ. 24 января. УНН. В Киеве под Верховной Радой продолжаются столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста ФОПов. Полиции удалось "захватить" сцену предпринимателей, передает УНН.

Детали

Под Верховной Радой силовики согнали протестующих со сцены и выключили аппаратуру.

Также очевидцы сообщают о ряде задержанных, но официальной информации пока нет. Стоит отметить и то, что ситуация уже менее напряженная, чем час назад.

Что было раньше

Участники акции протеста ФОПов пытались прорваться в Верховную Раду.



Полицейские составили на двух человек админпротоколы за нарушение правопорядка на акции протеста ФОПов в Киеве.



Ранее сообщалось, что из-за протеста представителей ФОПов под стенами парламента в центре города ограничено движение транспорта.

Как информировала патрульная полиция Киева, движение было ограничено в связи с проведением массового мероприятия на следующих улицах:

улице Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка)

улице Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской)

улице Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

Сегодня ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул.

Представители ФОПов запланировали акцию протеста из-за принятых ранее правил о применении РРО.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не стоит ожидать освобождения ФОПов-единщиков от применения РРО. Однако, по его же словам, после 25 января формально становится возможной отмена РРО — ведь парламент соберется на пленарное заседание. Однако на повестке дня вопрос отмены применения РРО отсутствует.