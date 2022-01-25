Мужчине, который угрожал убийством певице Злате Огневич, сообщили о подозрении

КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал украинской певице Злате Огневич. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин, правоохранители начали комплекс первоочередных следственно-оперативных действий.

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“Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина в течение длительно времени систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и присылал смс-сообщения в различные социальные сети”, — рассказал Иванишин.

Детали

По его словам, сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

“По согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Украинская певица Злата Огневич обратилась в полицию с заявлением об угрозах ее убить от неизвестного мужчины.