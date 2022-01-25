Украина оказалась рядом с Африкой в Индексе восприятия коррупции

КИЕВ. 25 января. УНН. Украина занимает 122-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Transparency International Ukraine, передает УНН.

В соответствующем рейтинге Украина получила 32 балла из 100 возможных. Рядом с Украиной - африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл Украину опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир — все они имеют по 33 балла.

Среди соседей рейтинг Украины выше только чем у России. РФ получила 29 баллов и занимает 136 место.

За год Украина потеряла 1 балл. Кроме этого, снизились баллы Венгрии - 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси. Последняя в этом году потеряла аж 6 баллов и с 41 баллом занимает 82 место.

Свои показатели не изменила Польша и осталась лидером среди наших соседей — 56 баллов и 42 место. А вот улучшить за год свои баллы удалось Словакии, Румынии и Молдове.

К неизменным лидерам исследования — Дании и Новой Зеландии — присоединилась Финляндия — с 88 баллами эти три страны возглавляют Индекс восприятия коррупции 2021. В конце списка остаются Сомали, Сирия и Южный Судан.

Справка

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) - показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

К слову

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн, или около 4 млн долларов.

Но на фоне роста бюджетов на содержание НАБУ в Украине растет и сама коррупция. Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине, специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.