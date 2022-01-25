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Американские исследователи рекомендуют соотечественникам заменить красное мясо на белое

Американские исследователи рекомендуют соотечественникам заменить красное мясо на белое

КИЕВ. 25 января. УНН. Уменьшение воздействия пищевых привычек на окружающую среду не требует полного пересмотра питания. Даже незначительные изменения в рационе могут оказать огромное влияние на улучшение состояния окружающей среды, передает УНН со ссылкой на anthropocenemagazine.org

Детали

Так, специалисты опросили 16 тыс. американцев на предмет их ежедневного рациона питания. И определили список продуктов, производство которых менее вредит состоянию окружающей среды.

"Исследователи определили, что если самые ненасытные потребители красного мяса заменят одну порцию данного продукта на блюдо из птицы (в день), это снизит негативное влияние на состояние окружающей среды на 48%.

Значительных успехов можно также достичь и путем других "обменов", к примеру: креветок - треской (сокращение выбросов парниковых газов на 34%) или замена молочного молока соей (сокращение выбросов на 8%)", - говорится в сообщении.

Исследователи также рассказали о преимуществах смены рациона питания сограждан в национальных масштабах.

"Если бы хотя бы 20% основных потребителей говядины заменили ее на индейку, к примеру, это могло бы сократить выброс парниковых газов на 9,6%, и потребление воды на 5,6%", - говорится в сообщении.

Добавим

Недавно обновленная политика ЕС по продвижению продуктов питания связывает потребление красного мяса с повышенным риском развития рака.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Источник: УНН
Теги: США, мясо
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