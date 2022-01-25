Драка в Одесском горсовете с участием нардепа Дмитрука: пострадало около 10 человек, среди них - 80-летний академик

КИЕВ. 24 января. УНН. Во время столкновения в Одесском городском совете с участием нардепа Артема Дмитрука пострадало около 10 человек, двое госпитализированы в больницу. Среди травмированных 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Одесский горсовет.

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“Во время инцидента, по предварительным данным, пострадало около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами “перелом челюсти“ и "закрытая черепно-мозговая травма". Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что окончательное количество пострадавших устанавливается правоохранительными органами, которые ведут следственные действия.

Кроме того, по вышеуказанному факту Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры и Верховной Рады Украины.

Дополнение

В Одесском городском совете произошла стычка между нардепами Артемом Дмитруком, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которые не пропустили их в зал где проходило заседание земельной комиссии. В результате пострадало трое охранников.

Впоследствии Артем Дмитрук подал обращение в полицию о препятствовании его депутатской деятельности и получении им телесных повреждений во время столкновения в Одесском городском совете.



В прошлом году Артема Дмитрука официально исключили из фракции “Слуги народа” в парламенте.