Стрельба в центре Киева: открыто производство

КИЕВ. 24 января. УНН. Правоохранители открыли производство из-за стрельбы в центре столицы недалеко от Главного управления Службы безопасности, которую устроил представитель инкассаторской службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

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“Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных лиц. Между работниками охраны и незнакомцами возник конфликт, поэтому в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что двое активных участников конфликта доставлены в районное управление полиции.

“Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Следственные действия продолжаются", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Как стало известно УНН, стрельбу которая произошла около 16 часов в центре столицы неподалеку от Главного управления Службы безопасности устроил представитель инкассаторской службы.