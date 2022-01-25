Северная Корея в пятый раз провела испытания крылатых ракет

КИЕВ. 25 января. УНН. Северная Корея запустила две крылатые ракеты в море у своего восточного побережья во вторник, заявили военные Южной Кореи на фоне роста напряженности в связи с недавней серией испытаний оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не уточнил дальность или траекторию ракет, но заявил, что проводит анализ совместно с властями США.

Запуск был пятым в этом году после испытаний тактической управляемой ракеты, способной развивать высокую скорость и маневрировать после взлета, и железнодорожный ракетный комплекс.

На прошлой неделе лидер страны Ким Чен Ын пообещал поддержать вооруженные силы и предупредил, что может снять добровольный мораторий на испытания атомных бомб и ракет большой дальности.

Некоторые эксперты говорят, что Северная Корея может резко увеличить количество демонстраций оружия после зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля в Китае, главном союзнике и экономическом спасителе Севере.

Контекст

Северная Корея не запускала межконтинентальные баллистические ракеты или ядерное оружие с 2017 года, но начала испытания множества ракет меньшей дальности после того, как переговоры о денуклеаризации зашли в тупик после неудачного саммита с США в 2019 году.

Шквал недавних испытаний спровоцировал стремление США ввести новые санкции ООН, после чего последовала бурная реакция Пхеньяна.

Совет безопасности ООН запрещает Северной Корее любые запуски с использованием баллистических технологий, но не крылатых ракет.

Китай и Россия недавно призвали снять запрет на экспорт из Пхеньяна статуй, морепродуктов и текстиля, а также поднять лимит на импорт нефти.

Северная Корея заявила, что открыта для переговоров, но только в том случае, если Соединенные Штаты и их союзники откажутся от мер "враждебной политики", таких как санкции и военные учения.