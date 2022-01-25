Кулеба завтра отправится в Данию говорить о пакете сдерживания РФ

КИЕВ. 25 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26-27 января совершит визит в Королевство Дания по приглашению своего датского коллеги Еппе Кофода. В программе визита аудиенция у Ее Величества Королевы Дании Маргрете II, а также разговоры о пакете сдерживания агрессии РФ, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как сообщили в МИД, во время визита в Дании запланированы встречи главы украинского внешнеполитического ведомства с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, членами датского парламента, представителями бизнеса и общественных организаций. Также предусмотрена аудиенция министра Дмитрия Кулебы у Ее Величества королевы Дании Маргрете II.

На фоне агрессивных действий РФ основным вопросом переговоров с датской стороной станет ситуация безопасности вокруг Украины и партнерская участие Дании в комплексном пакете сдерживания России, который включает активную дипломатию, жесткие экономические санкции и углубленную оборонное сотрудничество с Украиной.

Украинский и датский стороны согласуют ряд приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в сфере кибербезопасности, развития украинского флота, реализации совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, перехода на зеленую энергетику и энергоэффективности. Внимание будет также сосредоточено на вопросах взаимодействия в рамках международных организаций и приоритетных направлений деятельности Крымской платформы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.