НАТО не намерено размещать боевые подразделения в Украине – Столтенберг

КИЕВ. 25 января. УНН. Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине. Об этом в интервью CNN заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

Цитата

"НАТО не будет размещать в Украине свои боевые подразделения", — заявил он.

Детали

Столтенберг также заявил, что до конца этой недели (то есть до 30 января - ред) Альянс направит России свой ответ на предложенные ею "гарантии безопасности", которые предусматривают отказ от принятия Украины в НАТО и выводе войск с восточного фланга Альянса.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги перекидывая на места военные вертолеты.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.