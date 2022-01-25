Провоцирует ли сахар увеличение опухоли - комментарий врача

КИЕВ. 25 января. УНН. В открытом доступе существует огромное количество противоречивых данных и мифов по поводу того, провоцирует ли сахар увеличение опухоли. Это становится проблемой для онкобольных и их семей при принятии решения о диете пациентов. По мнению клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Андрея Саулова, количество съеденного сахара никоим образом не провоцирует рост опухоли, передает УНН.

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“Каждая клетка нашего тела, и клетки рака не исключение, потребляет глюкозу и таким образом получает энергию. И даже если вы употребляете много сахара, от этого ваша опухоль не будет расти быстрее. И наоборот: уменьшение количества сахара не заставит клетки рака делиться медленнее. При этом на вопрос „Стоит ли есть много сахара“ ответ всё же отрицательный. Так как неправильное питание вместе с отсутствием физических нагрузок приводит к появлению лишнего веса и ожирения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития рака и повышает риск рецидива. Но и впадать в крайности полностью отказываться от сахара смысла нет. Лучше съесть несколько чайных ложек настоящего сахара в день, чем употреблять его заменители”, — считает врач.

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