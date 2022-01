Ожидаем прилета 4-й птицы: Резников анонсировал новый самолет с помощью от США

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня в Украину прибыли ракеты Javelin от США. И уже вскоре Украину ожидает еще один самолет с помощью от США. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

“Javelins в Киеве! Новый груз военной помощи — пусковые установки и ракеты общим весом около 80 тонн. Вскоре ожидаем прибытия 4-го из большой стаи птиц. Спасибо нашему стратегическому партнеру", - написал Резников.

Напомним

В аэропорту “Борисполь” разгрузили самолет, в котором прибыла третья партия летального вооружения от США.

Отметим, что журналист BuzzFeedNews в Twitter написал о поставке в Украину 300 ракет Javelin.

“В Киев только что прибыла очередная партия американской помощи в сфере оборонной безопасности, включая около 300 Javelins и боеприпасов”, — написал он.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80tons.Weexpect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner@WhiteHouse@congressdotgov@USEmbassyKyiv@UKRintheUSA@DeptofDefensepic.twitter.com/hTSFBLSPJb