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Украина выступит на Евровидении-2022 в первом полуфинале

Украина выступит на Евровидении-2022 в первом полуфинале

КИЕВ. 25 января. УНН. Представитель Украины на Песенном конкурсе Евровидение-2022 выступит в первой части первого полуфинала, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

Жеребьевка полуфиналов состоялась в Палаццо Мадама (г. Турин) вместе с церемонией перехода знака отличия от предыдущего города-хозяина Роттердама к хозяину нынешнего — Турина.

В первом полуфинале, 10 мая, выступят такие страны:

Первая часть

Албания
Болгария
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Словения
Украина
Швейцария

Вторая часть

Австрия
Армения
Греция
Дания
Исландия
Норвегия
Португалия
Россия
Хорватия

Во втором полуфинале, 12 мая , выступят такие страны:

Первая часть

Австралия
Азербайджан
Кипр
Финляндия
Грузия
Израиль
Мальта
Сан-Марино
Сербия

Вторая часть

Бельгия
Эстония
Ирландия
Северная Македония
Польша
Румыния
Чехия
Черногория
Швеция

Добавим

Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

Напомним, большой финал Евровидения-2022 состоится в арене Pala Olimpico (г. Турин) 14 мая. В конкурсе примет участие 41 страна.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Евровидение
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