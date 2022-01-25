Украина выступит на Евровидении-2022 в первом полуфинале

КИЕВ. 25 января. УНН. Представитель Украины на Песенном конкурсе Евровидение-2022 выступит в первой части первого полуфинала, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

Жеребьевка полуфиналов состоялась в Палаццо Мадама (г. Турин) вместе с церемонией перехода знака отличия от предыдущего города-хозяина Роттердама к хозяину нынешнего — Турина.

В первом полуфинале, 10 мая, выступят такие страны:

Первая часть

Албания

Болгария

Латвия

Литва

Молдова

Нидерланды

Словения

Украина

Швейцария

Вторая часть

Австрия

Армения

Греция

Дания

Исландия

Норвегия

Португалия

Россия

Хорватия

Во втором полуфинале, 12 мая , выступят такие страны:

Первая часть

Австралия

Азербайджан

Кипр

Финляндия

Грузия

Израиль

Мальта

Сан-Марино

Сербия

Вторая часть

Бельгия

Эстония

Ирландия

Северная Македония

Польша

Румыния

Чехия

Черногория

Швеция

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Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

Напомним, большой финал Евровидения-2022 состоится в арене Pala Olimpico (г. Турин) 14 мая. В конкурсе примет участие 41 страна.

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