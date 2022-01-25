Вашингтон не имеет "ни интереса, ни желания" отправлять войска США и НАТО в Украину - Псаки

КИЕВ. 25 января. УНН. США не будут направлять свои войска в Украину в одностороннем порядке, а усиление на восточном фланге НАТО может идти только под эгидой альянса. Об этом во время брифинга заявила представительница Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“Мы работаем через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге. Именно для этого существует НАТО, мы преданы неприкосновенности этого союза. Просто для ясности: президент не имеет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину”, — заявила Псаки.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.