Российского политика Петра Толстого не избрали вице-президентом ПАСЕ

КИЕВ. 25 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала обжалование украинской делегации относительно избрания заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ. Об этом в Facebook сообщила заместитель члена постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук, информирует УНН.

Детали

"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будет вице-президентом ПАСЕ! Ассамблея поддержала обжалование, инициированное украинской делегацией совместно с латвийской коллегой. Ассамблея проголосовала против его кандидатуры", — написала Кравчук.

Толстого поддержало 79 парламентариев, против выступило 106.

"И это не удивительно, ведь риторика, которую позволял себе этот российский политик, несовместима со стандартами и ценностями Совета Европы", — добавила Кравчук.

Напомним

В своем публичном дискурсе Петр Толстой ставил под сомнение независимость и территориальную целостность нескольких государств-членов Совета Европы.

В частности, он назвал Украину частью России, а украинскую власть — узурпаторами.

“Украинцы и россияне — это один народ. Нам нужно казнить лидеров Украины, которые узурпировали власть. Повесьте их на уличных фонарях. Украина является частью нашей великой России", — заявил Толстой.