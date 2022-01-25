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НАТО на этой неделе ответит на "гарантии безопасности" России – Столтенберг

НАТО на этой неделе ответит на "гарантии безопасности" России – Столтенберг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что письменные ответы НАТО на "гарантии безопасности" России пришлют в течение этой недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью генсека НАТО американскому телеканалу CNN.

Детали

"НАТО направит России письменное предложение на этой неделе... Мы готовы сесть и выслушать беспокойство России, но не готовы идти на компромисс по основным принципам", — отметил Столтенберг.

Напомним

По словам Столтенберга, НАТО не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг
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