Разоблачили харьковского депутата, который возглавлял банду фальсификаторов COVID-документов

КИЕВ. 26 января. УНН. В Луганской области разоблачили группу людей, которая массово подделывала сертификаты о прививках от COVID-19 и справки о негативных ПЦР-тестах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным следствия, организовал группу директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, который также является депутатом местного совета. Кроме того, к банде причастны две жительницы Луганской области, которые возглавляли частную коммерческую структуру по трудоустройству за рубежом, а поддельные COVID-сертификаты были частью "пакета" их клиентов.

Депутат местного совета отвечал за "достоверность" фальшивок. Он обеспечивал внесение данных о прививке в электронную систему eHealth украинцев, которых на самом деле не вакцинировали. Стоила такая подделка 2,2 тыс. грн.

Клиентская сеть злоумышленников распространялась на Харьковскую, Луганскую, Полтавскую и Киевскую области. Схема действовала полгода с месячным оборотом более 100 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали восемь эпизодов этой противоправной деятельности.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы в Луганской области и в служебных помещениях центра в Харьковской области изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения, отстранении медика от выполнения служебных обязанностей и сообщении злоумышленникам о подозрении по:

ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений);

ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме людей.

Напомним

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата с 365 до 270 дней.