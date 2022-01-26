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В Казахстане восстановили электроснабжение после блэкаута

В Казахстане восстановили электроснабжение после блэкаута

КИЕВ. 26 января. УНН. В Казахстане после сбоя возобновлена работа энергетической системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премьер-министра республики.

Детали

Отметили, что к 16:00 по местному времени удалось восстановить электроснабжение всех регионов южной зоны Казахстана.

"Своевременно принятые меры позволили восстановить в течение максимально коротких сроков нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", — говорится в сообщении.

Также была возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

Кроме того, Казахстан помогает ликвидировать аварию в Узбекистане, где продолжается поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.

Напомним

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, в результате которого без электричества остались Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии была перегрузка транзитной линии, которая произошла из-за ошибки узбекских и киргизских энергетиков.

Источник: УНН
Теги: Казахстан
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