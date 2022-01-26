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В наземном транспорте Киева будут тестировать оплату банковской картой

В наземном транспорте Киева будут тестировать оплату банковской картой

КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве в феврале планируют запустить тестовую оплату банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич на своей Facebook-странице, информирует УНН.

Детали

"Сейчас команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", — написал Оленич.

Он отметил, что полгода назад Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.

За это время электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в сервисе "Киев Цифровой" сгенерировано 11 млн QR-билетов.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, КГГА
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