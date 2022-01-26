"Металлист" продлил победную серию на тренировочном сборе в Турции

КИЕВ. 26 января. УНН. Во втором контрольном матче на первом тренировочном сборе в Турции украинская команда нанесла поражение чешскому "Словану" из Либереца, передает УНН со ссылкой на сайт харьковчан.

Что известно

Игра, которая проходила в Анталии, завершилась со счетом 1:0.

Детали

Победу "желто-синим" принес точный удар Брайана Риаскоса во втором тайме. На 80-й минуте колумбиец после заброса Дмитрия Шамича вторым касанием прицельно пробил низом в дальний (правый от вратаря) нижний угол - 1:0.

Отметим, что 26 января харьковчане в Белеке сыграют с одним из лидеров чемпионата Польши "Радомяком" из Радома. Начало встречи в 10:00 по киевскому времени.

Контекст

ФК “Металлист”, который является лидером Первой лиги Украины, нанес разгромное поражение болгарской команде.