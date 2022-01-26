В Киев опять приедет делегация Конгресса США: будут обсуждать безопасность Украины

КИЕВ. 26 января. УНН. Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом 25 января отправилась в Киев и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз комитета по иностранным делам.

Детали

"В Брюсселе делегация встретится с представителями НАТО, Евросоюза и стран-членов Нато и ЕС для обсуждения ситуации с безопасностью в Восточной Европе и наращивание российского военного присутствия вдоль границ Украины и Беларуси. В Киеве делегация встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить ситуацию и усилить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 18 января во время встречи с делегацией Конгресса США заявил, что Россия продолжает паспортизацию населения на временно оккупированных территориях, что может стать поводом для эскалации.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.