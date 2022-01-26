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Глава МИД Великобритании призвала Германию увеличить военную поддержку Украины

Глава МИД Великобритании призвала Германию увеличить военную поддержку Украины

Лиз Трасс

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Германия должна увеличить военную поддержку Украины, как это сделала Великобритания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Отвечая на вопрос о решении немецкого правительства отказаться от продажи оружия Украине, Трасс сказала: "Нам действительно нужно, чтобы все наши союзники активизировались".

Она напомнила, что Великобритания предоставила Украине оборонительное вооружение и обеспечила обучение военных.

"Мы подталкиваем наших союзников к тому, чтобы они предлагали аналогичную оборонительную поддержку", — отметила Трасс.

Напомним

24 января в Брюсселе встретились генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, чтобы обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на следующей неделе планирует посетить Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
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